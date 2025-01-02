السوداني يستقبل درجال ويشدد على حسم تأهل العراق للمونديال

2025-01-02 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومالخميس، على ضرورة حسم تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى كأس العالم 2026.

جاء ذلك، خلال استقباله، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم،عدنان درجال، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وشدد السوداني، على أهمية "تحلي الجميعبالمسؤولية الوطنية من أجل حسم التأهل للمونديال، وتحقيق حلم العراقيين بتمثيلالبلد في الاستحقاق الكروي الأهم على مستوى العالم"، مؤكداً دعم الحكومةالمستمر للمنتخب والاتحاد في هذه المهمة الوطنية، وأهمية استمرار الجماهيروالإعلام في مؤازرة المنتخب الوطني خلال هذه المهمة.

وبحث رئيس الوزراء، مع درجال، موضوع دوري المحترفينالعراقي، وتوفير كل السبل والمتطلبات لأجل إنجاحه؛ لما له من تأثير على الارتقاءبمستوى الأندية واللاعبين وانعكاساته على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية فياستحقاقاتها الخارجية وما تقدمه الحكومة من أجل إنجاح هذه التجربة، بعد توقيع عقدالشراكة مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا).