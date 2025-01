2025-01-02 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قلل المستشار الامني الفريق عبد الكريم خلف من اهمية تحديثات الخرائط الامنية التي تنشرها مواقع اجنبية الخاصة بنشاط داعش الارهابي في العراق مؤكدا ان الاجهزة الامنية لديها تفاصيل دقيقة عن الاعداد والتحركات. وقال خلف في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان التحديثات على وجود عناصر لتنظيم داعش في المنطقة المحصورة ما بين نينوى …

The post ما حقيقة وجود داعش في تحديثات الخرائط الامنية الاجنبية في العراق first appeared on Observer Iraq.