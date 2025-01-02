2025-01-02 22:18:04 - المصدر: ايشان

منذ أن تغيّرت قبضة الحكم في سوريا، وتحوّلت من بشار الأسد إلى المعارضة برئاسة أحمد المشرع، انقسم العراقيون بين مؤيد لإقامة العلاقات مع الإدارة الجديدة، وبين معارض يخوّن الحكومة إذا اتجهت لتطبيع العلاقات بين البلدين. الفوضى انتقلت من الشارع إلى الرأي العام والإعلام، فبدا هناك من يهاجم بشكل عدواني، ومن يدافع مستميتاً على ما تفعله […]

ظهرت المقالة الإعلام العراقي وتحولات سوريا.. فوضى الرأي العام: “خطاب الدولة” أمام “التأجيج” أولاً على ايشان.



