2025-01-02 22:18:04 - المصدر: ايشان

من المقرر، أن يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الحالي زيارة إلى طهران، هي الأولى بعد انتخاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن “السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع الحالي”، مبيناً أن “الزيارة ستشمل إجراء محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين”. وأضاف أن “الزيارة تأتي في إطار […]

ظهرت المقالة السوداني في إيران نهاية الأسبوع الحالي.. وطهران تكشف أجندة الزيارة أولاً على ايشان.



