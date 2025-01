2025-01-02 22:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى دانت الحكومة العراقية، مساء الخميس، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما دعت إلى تفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان تلقته (المدى): "بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي […]

The post الحكومة تدين الغارات "الإسرائيلية" وتدعو لتفادي التصعيد بالمنطقة appeared first on جريدة المدى.