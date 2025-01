كواليس قصف فرنسا لمواقع وسط سوريا: تحججت بمحاربة داعش

2025-01-02 22:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىكشف تقرير لموقع آرمي ريكونشن البلجيكي، اليوم الخميس، ان فرنسا نفذت ولأول مرة عملية قصف جوي وسط سوريا باستخدام طائرات مسيرة من طراز MQ-9A Reaper بذريعة محاربة داعش مما يعد علامة فارقة على مشاركة فرنسا في العمليات العسكرية داخل البلاد.وذكر التقرير ان "الطائرات الفرنسية انطلقت من قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن المجاور حيث […]

