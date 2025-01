مصرع شاب إثر سقوط عجلته من جسر في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية

2025-01-02 22:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار اليوم الأربعاء، بمصرع شخص إثر سقوط عجلته من أعلى جسر في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن الحادث وقع عندما سقطت عجلة من نوع “شارجر” من على الجسر، لتسقط في نهر القضاء، ونتج عن الحادث...

