قائمة مسائية.. تراجع طفيف للدولار في العراق
2025-01-02 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، بشكل طفيف في عموم محافظات العراق.
وبلغ سعر الصرف صباح اليوم في بورصتي بغداد (الكفاح والحارثية)، عند 152250 ديناراً للمائة دولار.
وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار (البيع) في العراق:
100$=151,700 بغداد
100$=151,600 أربيل
100$=151,700 البصرة
100$=151,650 سليمانية
100$=151,650 دهوك
100$=151,750 كركوك
100$=151,750 حلبجة
100$=151,750 موصل
100$=151,750 النجف
100$=151,800 الرمادي
100$=151,800 سماوة
100$=151,800 الناصرية
100$=151,750 كربلاء
100$=151,750 بعقوبة
100$=151,700 حلة
100$=151,750 الكوت
100$=151,750 الديوانية
100$=151,800 تكريت
100$=151,600 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.