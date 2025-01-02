قائمة مسائية.. تراجع طفيف للدولار في العراق

2025-01-02 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، بشكل طفيف في عموم محافظات العراق.

وبلغ سعر الصرف صباح اليوم في بورصتي بغداد (الكفاح والحارثية)، عند 152250 ديناراً للمائة دولار.

وهذه قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار (البيع) في العراق:

100$=151,700 بغداد

100$=151,600 أربيل

100$=151,700 البصرة

100$=151,650 سليمانية

100$=151,650 دهوك

100$=151,750 كركوك

100$=151,750 حلبجة

100$=151,750 موصل

100$=151,750 النجف

100$=151,800 الرمادي

100$=151,800 سماوة

100$=151,800 الناصرية

100$=151,750 كربلاء

100$=151,750 بعقوبة

100$=151,700 حلة

100$=151,750 الكوت

100$=151,750 الديوانية

100$=151,800 تكريت

100$=151,600 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.







