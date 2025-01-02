اعتقال 3 أفغان بحوزتهم حبوب "هلوسة وصرع" في الكاظمية

2025-01-02 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت أجهزة الأمن العراقية، مساء الخميس، ثلاثةمواطنين يحملون الجنسية الأفغانية بحوزتهم حبوب "هلوسة وصرع" في منطقة الكاظميةضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات الأمن اعتقلت3 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكاظمية، وتحديداسيطرة جسر الأئمة وهم المدعو (م.أ) و(ذ.س) و(م.م) جميعهم يحملون جواز سفر أفغاني،وأحدهم يمتلك مستمسك انتماء للجيش الأفغاني".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليهم، ضُبط بحوزتهمحبوب تستخدم لاغراض الهلوسة والصرع نوع (ديباكين)، ومبلغ مالي قدره خمسة ملايين و275ألف دينار، وجرى تسليمهم بمحضر أصولي الى مركز شرطة الكاظمية".