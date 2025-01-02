أحدهم رمى نفسه من أعلى منزله.. اعتقال 8 متهمين في بغداد وذي قار

2025-01-02 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية،مساء الخميس، 8 مطلوبين بتهم مختلفة، في محافظتي ذي قار وبغداد، فيما كشف مصدر عنإلقاء أحد المطلوبين لنفسه من أعلى منزله، ما عرضه لإصابة بليغة.

وقال مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن"قوة أمنية توجهت لإلقاء القبض على متهم وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار، وعندما داهمت منزله، قام المتهم بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله وتعرض إلىكسور وكدمات في مناطق عدة بجسمه".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية ضبطت معالمتهم مسدساً نوع (كولمبي)"، مبينا أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات، بحسب بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "لواء مغاوير قيادة العمليات والقطعات الملحقة به،نفذ ممارسة أمنية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة"، مضيفة أن "الممارسةأسفرت عن القبض على 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالقتلالعمد".