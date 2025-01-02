قصة أول مشروع طاقة شمسية في العراق.. 500 ألف لوح على مساحة ضخمة

2025-01-02 23:00:05 - المصدر: الطاقة

يُعدّ تدشين أول مشروع طاقة شمسية في العراق أولى الخطوات الفعلية نحو تعزيز اعتماد بغداد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء، وسط طلب متزايد على الطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد. ووفقًا لبيانات اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتواصل الأعمال …

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