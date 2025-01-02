إيران تحيي الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني
2025-01-02 23:00:05 - المصدر: راي اليوم
طهران-(أ ف ب) – شهدت إيران الخميس مسيرات إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني بغارة أميركية من طائرة مسيّرة في بغداد.
وقضى سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 بضربة قرب مطار بغداد أمر بها الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب. وهو كان قائدا لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، وأحد أبرز مهندسي السياسيات الإقليمية لطهران.
وقتل معه في الضربة ذاتها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، وهو تحالف فصائل عسكريّة موالية لإيران.… [+]