نتائج 4 مباريات من دوري نجوم العراق

2025-01-02 23:05:03 - المصدر: واع

بغداد- واعجرت، اليوم الخميس، 4 مباريات ضمن الجولة 12 من دوري نجوم العراق.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): أن" الجولة 12 من دوري نجوم العراق شهدت العديد من المباريات المثيرة، حيث تعادل النفط ونظيره الكهرباء بنتيجة 0-0، فيما انهى التعادل السلبي مباراة الكرمة وكربلاء 0-0، وتمكن دهوك من الفوز على نفط البصرة بهدف دون رد، وحقق الميناء فوزا صعبا نفط ميسان بهدف مقابل لاشي".