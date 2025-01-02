احد السائقين امرأة.. حادث سير مروع في ذي قار يخلف وفيات وإصابات

2025-01-02 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير مروع على الطريق العام شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى لمصرع وإصابة 7 اشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق العام قرب قرية المراشدة في قضاء الفجر شمال محافظة ذي قار، نتيجة تصادم عجلتين (كيا صول وصالون)، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة"، لافتا إلى أن "أحد سائقي العجلتين امرأة ولم تكن مقصرة بالحادث".

وبين المصدر، أن "سبب وقوع الحادث هو الاجتياز الخاطئ من قبل صاحب العجلة الصالون، فيما هرعت الأجهزة الامنية لمكان الحادث لنقل المتوفي للطب العدلي والمصابين لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".