النفط يرتقي للمركز الثالث في أبرز نتائج جولة دوري النجوم اليوم

2025-01-02 23:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حسم التعادل السلبي مواجهة النفط والكهرباء على ملعب الكرخ، اليوم الخميس، (2 كانون الثاني 2025)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق .

ورفع التعادل رصيد النفط إلى النقطة 20 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الشرطة الوصيف.

وكذلك رفع التعادل رصيد الكهرباء إلى النقطة 15 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

كما حسم التعادل السلبي مواجهة الكرمة وكربلاء على ملعب الرمادي، ضمن الجولة ذاتها.

وصعد الكرمة إلى المركز 12 برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن دهوك صاحب المركز 13، وكذلك عن كربلاء الذي صعد للمركز 11.

في المقابل فاز فريق دهوك بنتيجة (1-0) على ضيفه نفط البصرة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 12.

وسُجِل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب كريم درويش.

ورفع الفوز رصيد فريق دهوك إلى النقطة 18، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب فرق المسابقة المحلية.

وتغلب الميناء على نفط ميسان بهدف دون رد.