مخزونات النفط الخام الأمريكي تتراجع مقابل ارتفاع البنزين

2025-01-02 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت مخزونات النفط الخام فيالولايات المتحدة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بشكل حاد في ظلانخفاض الطلب في الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس،إن مخزونات الخام تراجعت 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل في الأسبوع المشارإليه مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بتراجع 2.8 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركزالتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 142 ألف برميل في الأسبوع نفسه.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 7.7مليون برميل في الأسبوع إلى 231.4 مليون برميل، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعاتالمحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 0.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات نواتجالتقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 6.4 مليون برميل إلى 122.9 مليون برميلمقابل توقعات بتراجعها 0.1 مليون برميل.

وقال مات سميث المحلل في كبلر لمعلومات الشحن:"أدى انخفاض الطلب على المنتجات بعد العطلة إلى جانب نشاط التكرير القوي إلىزيادة هائلة في البنزين ونواتج التقطير في نهاية العام".

وانخفضت إمدادات المنتجات، التي تمثل مؤشراللطلب، 3.3 مليون برميل يوميا إلى 18.5 مليون برميل يوميا، وهو أكبر انخفاض أسبوعيمنذ كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وانخفضت إمدادات المنتجات إلى أدنى مستوى منذ كانونالثاني/ يناير 2023.

وسجلت كل من مخزونات نواتج التقطير والبنزينأكبر زيادة أسبوعية منذ ما يقرب من عام.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 41 ألفبرميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 بالمئة في الأسبوع نفسه إلى 92.7بالمئة.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدةمن الخام ارتفع 323 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.