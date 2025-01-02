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وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي

وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي
وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي
2025-01-02 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اقليم كوردستان/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، جدول رواتب الموظفين الكورد، لشهر تشرين الثاني 2024. وبحسب الجدول، الذي اطلعت عليه وكالة عراق اوبزيرفر ، فإن “عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم الأحد المقبل 5/كانون الثاني 2025، وتنتهي يوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه”.

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وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي

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