وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي

2025-01-02 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

اقليم كوردستان/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، جدول رواتب الموظفين الكورد، لشهر تشرين الثاني 2024. وبحسب الجدول، الذي اطلعت عليه وكالة عراق اوبزيرفر ، فإن “عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم الأحد المقبل 5/كانون الثاني 2025، وتنتهي يوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه”.

