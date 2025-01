2025-01-02 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ادانت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، استهداف القوات “الإسرائيلية” لخيام النازحين في قطاع غزة، ما أوقع أكثر من 60 شهيدا. وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوداي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها …

The post العراق يستنكر جريمة خان يونس ويوجه دعوة الى العالم بشأن الفلسطينيين first appeared on Observer Iraq.