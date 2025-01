ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين

2025-01-02 23:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية، مساء اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 2.655 دولاراً للأونصة، وهو الأعلى منذ 18 كانون الأول الماضي، بزيادة قدرها 1.16%. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة أيضاً، لتصل إلى 2.660 دولاراً للأونصة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.06%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الإقبال على شراء الذهب …

