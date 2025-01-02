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ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين
2025-01-02 23:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية، مساء اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 2.655 دولاراً للأونصة، وهو الأعلى منذ 18 كانون الأول الماضي، بزيادة قدرها 1.16%. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة أيضاً، لتصل إلى 2.660 دولاراً للأونصة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.06%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الإقبال على شراء الذهب …

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ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين

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