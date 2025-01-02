التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة

2025-01-02 23:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه فالنسيا، غدا الجمعة على ملعب ميستايا، في المباراة المؤجلة عن الجولة ال12 من الدوري الإسباني.وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيدخل لقاء الغد دون 3 لاعبين فقط، وهم: إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وديفيد ألابا، الذين يعانون من مشاكل في الرباط الصليبي.وأضافت أن أنشيلوتي سيعتمد على الثلاثي "رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي"، في خط الهجوم أمام الخفافيش.وبحسب الشبكة، يتوقع أن يدخل الميرينجي المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي.الوسط: كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام.الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.في المقابل، ينتظر أن يبدأ مدرب فالنسيا، كارلوس كورييران، اللقاء بكل من:حراسة المرمى: ديميتريفسكي.الدفاع: فولكييه، موسكيرا، ياريك، فاسكيز.الوسط: بارينيتشيا، جيرا، لوبيز، ألميدا، ريوخا.الهجوم: هوجو دورو.ويحتل الريال وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يقبع فالنسيا في المركز ال19، وفي جعبته 12 نقطة.