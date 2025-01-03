العراق يدين إمعان إسرائيل في استهداف خيام النازحين بغزة
2025-01-03 00:00:06 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان العراق، الخميس، تجديد اسرائيل استهدافها خيام النازحين في قطاع غزة، معتبرا ذلك “خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل”.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة العراقية باسم العوادي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال العوادي: “بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي ومناطق أخرى من القطاع”.… [+]