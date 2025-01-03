2025-01-03 00:09:04 - المصدر: ايشان

“إن الاعتداء الغاشم بالقرب من المطار الدولي بما مثله من خرق سافر للسيادة العراقية، وانتهاك للمواثيق الدولية، أدى إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش، إن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جداً”… المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.. زهاء خمس سنوات وجرح الشهداء قادة النصر لم […]

ظهرت المقالة خمس سنوات على الغياب.. حين ثُلمَ العراق بجماله وفقدت إيران لمعة عين ثورتها أولاً على ايشان.



