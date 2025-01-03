"اللحم بالعجين".. أكلة سريعة تخفف من حدة شتاء أربيل (صور)

2025-01-03 00:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في أجواء الشتاء الباردة، يزدادإقبال المواطنين في إقليم كوردستان على تناول "اللحم بالعجين"، حيث تُعدهذه الأكلة التقليدية واحدة من أشهر المأكولات التي تزين موائد العائلات، نظرًالطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها.

وحول هذه الأكلة، قال الشيف فارس أحمد، لوكالةشفق نيوز، الذي يدير أحد المطاعم في أربيل، إن "سر نجاح اللحم بالعجين يكمنفي بساطة مكوناتها وجودة المواد المستخدمة، حيث تُحضّر باستخدام عجينة رقيقة تُفردجيدًا، ويوضع عليها مزيج من اللحم المفروم الطازج، مع البصل والطماطم والفلفلالحار، إلى جانب التوابل الخاصة مثل الكمون والفلفل الأسود، ثم تُخبز في فرن الطينالتقليدي أو الأفران الحديثة التي تمنحها قرمشة مميزة".

وأضاف أن "هذه الأكلة تُقدّم عادة معاللبن أو الشاي الحار، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتدفئة الجسم خلال الطقسالبارد".

فيما يرى سيروان، وهو أحد زبائن المطعم، أن"اللحم بالعجين ليس مجرد طعام سريع، بل بات جزء من التراث الكوردي".

وتابع في حديث لوكالة شفق نيوز: "أحبتناولها في أي وقت، سواء على الفطور أو العشاء و أسعارها مناسبة جدًا، حيث يمكنكشراء قطعة واحدة بـ1000 دينار فقط، وهي كافية لتشبع شخصًا واحدًا".

وليس بعيدا عن سيروان، تؤكد إيمان، لوكالة شفقنيوز، أنه "في الشتاء، نفضل دائمًا تناول اللحم بالعجين لأنها خفيفة ودافئةوالأطفال يحبونها، وأنا أجدها خيارًا مثاليًا للعزومات العائلية، لاسيما انأسعارها معقولة مقارنة بالأطعمة السريعة الأخرى، وهي ألذ بكثير".

من جهته، بين محمد، وهو زبون للمطعم، لوكالةشفق نيوز: "أفضل تناول اللحم بالعجين لأنها وجبة سريعة وشهية وسهلة التناولحتى أثناء التنقل، وطعمها الحار يناسب الأجواء الباردة، وأعتقد أن سعرها معقولجدًا بالنسبة لجودتها".

وبالعودة للشيف أحمد، فإنه يؤكد أن "فصلالشتاء يشهد زيادة كبيرة في الطلب على اللحم بالعجين، حيث يتوافد الناس من مختلفالأعمار لتناولها سواء داخل المطاعم أو طلبها كوجبات جاهزة للتوصيل إلىالمنازل".

ولفت إلى أنه "في الأيام الباردة، يزدادالطلب، وخصوصًا من العائلات التي تفضلها على الوجبات السريعة المستوردة، ونحن نعملباستمرار على تطوير النكهات لإرضاء أذواق الزبائن".

ويعتقد الكثيرون أن اللحم بالعجين يُعد بمثابةنسخة محلية من البيتزا العالمية، إلا أن نكهتها الشرقية المميزة تجعلها خيارًامفضلاً لدى الكثيرين، ليس فقط في إقليم كوردستان، بل حتى بين الزوار والسائحينالذين يحرصون على تجربتها خلال زياراتهم للمنطقة.