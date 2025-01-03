أبل تدفع 95 مليون دولار ثمنا "لانتهاك الخصوصية".. كيف؟

2025-01-03 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت شركة أبل الأميركية، على دفع95 مليون دولار نقدا لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم خاصية أبل الصوتيةسيري بانتهاك خصوصية المستخدمين.

وقدمت تسوية أولية مساء الثلاثاء في المحكمةالفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضي المحكمة الجزئيةجيفري وايت.

واشتكى أصحاب الأجهزة المحمولة من أن أبل تسجلاعتياديا محادثاتهم الخاصة بعد تنشيطهم خاصية سيري بغير قصد، وتكشف هذه المحادثاتلأطراف ثالثة مثل المعلنين.

وتتفاعل خاصية المساعدة الصوتية عادة حينيستخدم الأشخاص كلمات معينة تثير رد فعل مثل "مرحبا، سيري".

وقال اثنان من المدعين إن ذكرهما لأحذية إيرجوردان الرياضية ومطاعم أوليف جاردن أدى إلى ظهور إعلانات عن تلك المنتجات. وقالآخر إنه تلقى إعلانات عن علاج جراحي يقدمه مركز طبي بعد التحدث عنه مع طبيبه علىانفراد.

وتغطي فترة الدعوى الجماعية بداية من 17 سبتمبر2014 حتى 31 ديسمبر 2024.

وقد يحصل أعضاء المجموعة الذين يُقدر عددهمبعشرات الملايين ما يصل إلى 20 دولارا لكل جهاز مزود بخاصية سيري مثل أجهزة آيفونوأبل ووتش.

ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات حين وافقت علىالتسوية.

ولم تستجب الشركة التي مقرها كوبيرتينو بولايةكاليفورنيا ومحاموها بعد على طلبات التعليق اليوم الخميس.

ولم يستجب محامو المدعين بعد على طلبات مماثلة،وقد يطلبون ما يصل إلى 28.5 مليون دولار كأتعاب بالإضافة إلى 1.1 مليون دولارللنفقات من صندوق التسوية.

وتعادل قيمة التسوية البالغة 95 مليون دولار ماتحققه شركة أبل من أرباح خلال نحو تسع ساعات، وبلغ صافي دخلها 93.74 مليار دولارفي أحدث سنة مالية.