وزير بريطاني سابق: تطورات سوريا ستسقط النظام الإيراني

2025-01-03 03:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

وزير الأمن البريطاني السابق توم توغندهوت (أ ف ب)

قال وزير الأمن البريطاني السابق توم توغندهوت إن تطورات سوريا ستؤدي إلى سقوط النظام الإيراني.

وأضاف توغندهوت في مقابلة مع برنامج بودكاست "Conflicted" أن قرار دونالد ترمب باغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أثبت أن النظام الإيراني "نمر من ورق" وأدى ذلك إلى وقوع سلسلة أحداث انتهت بسقوط نظام الأسد.

وكان توم توغندهوت عضواً في لجنة العلاقات الخارجية البريطانية وهو الآن عضو عن حزب المحافظين في مجلس العموم، وقال إن "قاسم سليماني كان شخصية أساسية ومحورية أكثر مما يتصور وعندما قتل في يناير (كانون الثاني) عام 2020 أخذ معه جميع العلاقات والتعاملات مع الأفراد في المنطقة"، مضيفاً أنهم "قاموا بتعيين خليفة له لكن لم يستطِع أي شخص آخر الحصول على علاقات نسجها خلال 20 عاماً".

وقتل قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة نفذتها مسيّرات أميركية قرب مطار بغداد، وكان ذلك بأمر مباشر من دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى. وردّ الحرس الثوري الإيراني حينها بشن هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، لكنه لم يتسبب في أضرار لأن القوات الأميركية كانت على اطلاع بموعد تنفيذ العملية.

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وتحدث توغندهوت في المقابلة التي نشرتها إذاعة "فردا" (الخدمة الفارسية لإذاعة أوروبا الحرة الصادرة من براغ) عن أزمة في الحرس الثوري تتعلق بالتطورات في سوريا، وقال إن "الأعضاء الشباب يعتقدون بأن قدامى المحاربين في الحرس الثوري لم يتمتعوا بكفاءات كافية، لذلك تلقى ’حزب الله‘ هزائم وسقط الأسد". وأضاف أنهم "سمعوا إشاعات عن أن المرشد والحكومة ينويان التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل الخروج من الوضع الحالي".

ويرى وزير الأمن البريطاني السابق أن الأعضاء الشباب في الحرس الثوري الإيراني لا يقبلون التفاوض مع "قتلة قاسم سليماني" وتحول ذلك إلى تحدٍ كبير بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين، وقال إن التطورات في سوريا شكلت نقطة تحول واسعة ستؤدي إلى سقوط النظام الإيراني.

وتوقع توغندهوت الذي يعارض الاتفاق النووي ويدعو إلى وضع الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب بأن تتحول سوريا إلى قطب اقتصادي في الشرق الأوسط إذا ما أديرت بصورة صحيحة، واتهم الغرب بعدم امتلاكه برنامجاً استراتيجياً بعيد المدى في الشرق الأوسط، قائلاً إن "الانسحاب من أفغانستان وعدم كفاءة أوباما في التعامل مع الخطوط الحمراء بعدما استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية عام 2013 شكّلا فرصة لفلاديمير بوتين لدخول سوريا".

ورأى النائب البريطاني أن الغرب أبدى ضعفاً في مواضع مختلفة وتسبب في ترويج عدم الاستقرار في المنطقة، مردفاً أن "بوتين لا يملك قدرات أكثر منا، لكن لديه توهماً بالقوة وهذا يكفي لاتخاذ قرارات أدت إلى حدوث مثل هذه المصائب".



