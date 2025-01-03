نقابة الفنانين تنعى الفنان المسرحي قصي البصري

2025-01-03 03:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان المسرحي قصي البصري.وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان المسرحي قصي البصري، والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".