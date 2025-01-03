موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-01-03 04:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن إقامة بطولة (أساطير الخليج) في الكويت خلال شهر فبراير المقبل استجابة لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي.

واشنطن - مكتب التحقيقات الفيدرالي ينفي التوصل حتى الآن إلى "رابط حاسم" بين الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا خلال احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو اورليانز) في ولاية لويزيانا وانفجار شاحنة بعد عدة ساعات خارج فندق (ترامب) في مدينة (لاس فيغاس) بولاية نيفادا.

تونس - الحرس البحري التونسي يعلن انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق مركب كانوا يستقلونه قبالة سواحل جزيرة (قرقنة) التابعة لولاية (صفاقس) على الساحل الشرقي لتونس.

أربيل - وزارة الدفاع العراقية تعلن القاء القبض على أحد ممولي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جنوب غرب محافظة كركوك شمال العراق وذلك في عملية نوعية نفذها عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عملية واستندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة. (النهاية) ر ج