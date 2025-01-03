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اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12 أبرزها ديربي النوارس والصقور

اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12 أبرزها ديربي النوارس والصقور
اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12 أبرزها ديربي النوارس والصقور
2025-01-03 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تُقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، أبرزها ديربي يجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

ويواجه فريق نوروز على ملعبه في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر ، ضيفه فريق ديالى في اولى مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 12 .

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الساحر احمد راضي عند الـ 2:30 عصرا بين فريقي نادي الحدود وضيفه نادي القاسم .

ويواجه فريق زاخو على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد ، مضيفه فريق الكرخ عند الساعة الـ 5:00 مساءً .

وفي الساعة الـ 7:30 مساء يواجه فريق الزوراء على ملعبه "الشعب الدولي" فريق القوة الجوية في مباراة ديربي العاصمة بغداد .

وكانت لجنة المسابقات في دوري النجوم قررت نقل مباراة الزوراء والقوة الجوية، المقررة اليوم الجمعة ، من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد ، وقد جاء قرار تغيير الملعب بسبب عدم اكتمال زراعة البذور الشتوية في ملعب الزوراء.

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