2025-01-03 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي الفنان المسرحي العراقي الكبير قصي البصري، ليل الخميس / الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى ننعى الفنان المسرحي قصي البصري، والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال".

وقصي محمد ناصر البصري، هو فنان وممثل ومخرج عراقي ولد في البصرة عام 1943.

وعمل البصري مشرفاً فنياً في النشاط المدرسي لتربية البصرة عام 1967، ومشرفاً فنياً لفرقة العمال في البصرة عام 1984، ومشرفاً فنياً لفرقة جامعة البصرة عام 1986.

والبصري هو أحد مؤسسي فرقة البصرة للفن الحديث عام 1968، وهو أحد مؤسسي شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في بغداد عام 1991.