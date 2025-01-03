النفط العراقي يواصل الحفاظ على مكاسبه

2025-01-03 10:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، استقرارا على ارتفاع فوق الـ 73 في الأسواق العالمية خلال ثاني ايام تعاملات العام.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 70.19 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.29 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 76.08 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73.32 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.15+ و0.18+ على التوالي.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع