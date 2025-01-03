اليوم.. كلاسيكو مثير يجمع النوارس والصقور في دوري النجوم

2025-01-03 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

‎تقام اليوم الجمعة في ملاعب بغداد والمحافظات أربع مباريات لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة، لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي (2024-2025).

ويلتقي فريق نوروز، صاحب المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد (11) نقطة، ضيفه ديالى، الذي يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد (4) نقاط، كما يلعب فريق الحدود، صاحب المركز الأخير برصيد (3) نقاط ، مع نظيره القاسم ، صاحب المركز السادس عشر برصيد (11) نقطة .

‎ويستضيف فريق زاخو، صاحب المركز الرابع برصيد (19) نقطة ، نظيره الكرخ ، صاحب المركز الثامن عشر برصيد (11) نقطة ، وتختتم مباريات اليوم بلقاء كلاسيكو العراق الذي يجمع بين الفريق المتصدر القوة الجوية صاحب المركز الاول برصيد 27 نقطة مع الزوراء ، صاحب المركز الخامس برصيد (19) نقطة.



