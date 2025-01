2025-01-03 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تأثر مدن العراق بكتلة هوائية باردة وجافة مصحوبة بمرتفع جوي سطحي.

The post مدن العراق تتأثر بكتلة هوائية باردة وجافة مصحوبة بمرتفع جوي سطحي appeared first on جريدة المدى.