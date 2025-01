"أبرزها ديربي النوارس والصقور".. اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12

2025-01-03 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تُقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، أبرزها ديربي يجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية. ويواجه فريق نوروز على ملعبه في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر ، ضيفه فريق ديالى في اولى مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 12 . بينما تقام […]

