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"أبرزها ديربي النوارس والصقور".. اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12

"أبرزها ديربي النوارس والصقور".. اربع مباريات بدوري نجوم العراق في الجولة الـ12
2025-01-03 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تُقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، أبرزها ديربي يجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية. ويواجه فريق نوروز على ملعبه في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر ، ضيفه فريق ديالى في اولى مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 12 . بينما تقام […]

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