الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%

2025-01-03 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، بعد مكاسب بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0418 بتوقيت بغداد، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله يوم الخميس.

وصعد الذهب بنحو 1.5 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2673.90 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار.

المصدر: وكالات