بعد مهند قاسم.. عراقي آخر في نهائي خليجي 26

2025-01-03 11:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعاختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربيّ لكرة القدم الـ(26) في الكويت (عمار عبدالرحمن رشيد) ليكون مراقباً للمباراة النهائيّة للبطولة.وذكر بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربيّ لكرة القدم الـ(26) في الكويت اختارت (عمار عبدالرحمن رشيد) ليكون مراقباً للمباراة النهائيّة للبطولة والتي ستجرى يوم غدٍ السبت، الموافق الرابع من شهر كانون الثاني الحالي بين منتخبي البحرين وعُمان.