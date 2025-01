2025-01-03 11:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزت عودة الناشي، أن خطة عام 2024 للمشاريع لا تتضمن أي مشاريع جديدة، بسبب عدم تخصيص موازنة كافية لها. وأوضح الناشي خلال حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” أن الموازنات السابقة كانت تشمل تخصيصات بنسبة 5% تحت خط الفقر و15% لمشاريع جديدة، إلا أن...

The post رئيس مجلس ذي قار: 143 مليار دينار لمشاريع مستمرة دون خطط جديدة في 2024 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.