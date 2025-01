2025-01-03 11:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار أحمد الخفاجي، عن مخاطبة عاجلة لوزارة الموارد المائية ووزارة البلديات من أجل دعم المحافظة في مواجهة أزمة المياه الملوثة. وقال الخفاجي لشبكة أخبار الناصرية، إن مجلس المحافظة طالب وزارة الموارد المائية بزيادة اطلاقات نهر الغراف لدفع الموجة المائية...

