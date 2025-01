اتحاد الصناعات العراقي: 2025 الصناعة العراقية

2025-01-03 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد اتحاد الصناعات العراقي بان العام الحالي 2025 سيكون سنة الصناعة العراقية مبينا ان الدعم الحكومي اسهم بتنمية كبيرة لهذا القطاع المهم. وقال رئيس الاتحاد عادل عكاب في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان السنة الماضية 2024 حصلنا فيها على قرارات مهمة لتطوير القطاع الصناعي وفقا للبرنامج الحكومي المعلن حيث مثلت القرارات الحكومية …

