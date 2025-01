حالة الطفس.. أمطار وتصاعد للغبار تنتظر العراق خلال الايام المقبلة

2025-01-03 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار. وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الطقس ليوم غد السبت في عموم البلاد سيكون صحواً الى غائم جزئي على العموم، كما سيتشكل الضباب في الصباح الباكر في بعض المناطق وسيزول …

