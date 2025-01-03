2025-01-03 12:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء الخميس، الإطاحة بمحتال يمتهن السحر والشعوذة، لاستغلال النساء، بذريعة إعادة المطلقات منهن إلى أزواجهن.





وأوضحت القيادة، أن "فريقاً أمنياً مؤلفاً من مدير قسم مكافحة إجرام شمال بابل ومدير شعبة مك

افحة إجرام قضاء المحاويل وعدد من المنتسبين، تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من القبض على المتهم الذي كان يدّعي قدرته على إعادة النساء المطلقات والمتزوجات إلى أزواجهن".





وبحسب البيان، كشفت التحقيقات أن "المتهم كان يستدرج ضحاياه من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باستقبالهن في منزله، حيث يمارس عليهن طقوساً خاصة يدّعي أنها من أعمال السحر".





وبعد استحصال الموافقات القضائية، داهمت قوة أمنية منزل المتهم وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته مواد وأدوات كان يستخدمها في أعمال السحر والشعوذة.





ووفق البيان، اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب الأفعال المنسوبة إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية، وتم توقيفه وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، الخاصة بالنصب والاحتيال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى المحكمة المختصة.



