العراق يستأنف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام

2025-01-03 12:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةكشف مصدر سياسي أن حكومة العراق قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا. ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله إن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا باعتباره جزءا من دعم الإدارة […]

