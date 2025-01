تركيا: سندافع عن أي أغلبية أو أقلية في سوريا

2025-01-03 12:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستكون حامية لأي أغلبية أو أقلية من نصيريين وعلويين وإيزيديين ومسيحيين قد تتعرض للمشاكل في المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية بلجيكيا برنارد كوينتين أمس الخميس في أنقرة: "إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية تشعر بأنها في مشكلة خلال المرحلة […]

