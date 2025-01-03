كلاهما "مخموران".. مشاجرة بالسكاكين بين ضابط كبير وشقيق زوجته تنتهي برقودهما في مستشفى البصرة

2025-01-03 12:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة ضابط برتبة كبيرة بشجار بالسكاكين مع شقيق زوجته في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت وسط محافظة البصرة بين ضابط برتبة عقيد، وأحد أقاربه أدت إلى إصابته بطعنات في منطقة الصدر واليد نقل على إثرها إلى المستشفى".

في السياق، كشف مصدر في شرطة البصرة تفاصيل الحادثة، وقال إن "مشاجرة بآلات حادة وقعت في منطقة البصرة القديمة / حي الرسالة بالقرب من جامع الإمام الصادق بين الطرف الأول المخمور وهو ضابط شرطة برتبة عقيد المنسوب الى وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الشرطة شؤون قوى الامن الداخلي، اثناء تمتعه بالاستراحة وبين الطرف الثاني شقيق زوجته وهو مخمور كذلك".

واشار إلى ان "العقيد مصاب بآلة حادة (سكين) في منطقة الصدر والرقبة واليد اليمنى وحالته الصحية مستقرة يرقد حاليا داخل مستشفى البصرة العام، كما أن شقيق زوجته أصيب أيضاً بآلة حادة (سكين) في كلا اليدين والرأس وهو يرقد حاليا داخل مستشفى البصرة العام، كما أصيبت شقيقته في الرأس بواسطة (قضيب حديد) وتلقت العلاج وغادرت المستشفى".