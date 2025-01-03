مدرب الميناء: مباراة نفط ميسان كانت صعبة وقوية

2025-01-03 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأهدى مدرب الميناء بابلو غرانديس فوز فريقه على نفط ميسان بهدف دون رد لحساب الجولة الـ(12)من دوري نجوم العراق لجماهير النادي الوفية ، مؤكداً أن المباراة كانت صعبة وقوية ونفط ميسان فريق عنيد".وقال غرانديس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللاعبين طبقوا كل التعليمات التي وجهنا بها ".من جانبه قال لاعب الميناء مجتبى علي أن "فريقه طبق ما خطط له الملاك التدريبي، مباركاً لفريق الميناء هذا الفوز وتحقيق النقاط الثلاث ".من جهته قال مساعد مدرب نفط ميسان ضياء سالم أن "فريقه قدم مباراة ممتازة ضد فريق الميناء مبيناً أن فريقه أضاع عدة فرص للتسجيل بسبب سوء التوفيق، شاكراً اللاعبين الذين قدموا أداءً ممتازاً لكن الحظ لم يحالفهم".من جانبه قال لاعب نفط ميسان حسين مطر:" نبارك لفريق الميناء تحقيق الثلاث ، وهاردلك لفريقنا الذي قدّم مباراة ممتازة، مبيناً أن الفريق طبق تعليمات الملاك التدريبي، ونحن كلاعبين نتحمل هذه الخسارة".