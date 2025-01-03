محمد عبد الرحمن عريف: وترجل المجاهد والدبلوماسي والعسكري.. عضو جيش التحرير الوطني (رابح مشحود)
2025-01-03 13:00:06 - المصدر: راي اليوم
محمد عبد الرحمن عريف
كان لي شرف مراجعة أجزاء مذكراته الخمسة، مع التغطية الصحفية العالمية لها، فهو رابح بن علي بن الشيخ محمد مشحود، من مواليد 16-11-1928 ببلدية “أمجاز الدشيش” ولاية “سكيكدة” حفظ القرآن الكريم في سن مُبكرة، ينتمي إلى عائلة وطنيَّة وإسلامية، طالب بمعهد عبد الحميد بقسنطينة، ثم جامع الزيتونة المعمور بتونس، ومتخرج من جامعة بغداد بالعراق، حيثُ كان رئيس فرع الإتحاد العام للطلبة المُسلمين الجزائريين. كذلك فهو ضابط بجيش التحرير الوطني، عَمل بالمكتب العسكري بالقاهرة، عضو بالمنظمة السرية.… [+]