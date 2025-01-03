الأسبوع المقبل.. استئناف المفاوضات لحسم تشكيل الحكومة في إقليم كردستان

2025-01-03 13:05:01 - المصدر: واع

اربيل – واع – ايفان ناصر حسن

أكد المستشار السياسي لرئيس برلمان إقليم كردستان السابق محمود خوشناو، اليوم الجمعة، ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعات ومفاوضات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد، لحسم مسألة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب.

وقال خوشناو، لوكالة الانباء العراقية(واع)، إن "هنالك مسارين في المفاوضات: الأول هو تفاوض الاتحاد الوطني مع جهات واحزاب سياسية فائزة، والمسار الثاني يتضمن تفاوض حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني"، فيما اشار الى ان "الطرفين عقدا اجتماعين في وقت سابق".

واضاف خوشناو، ان "الطرفين سيعقدان ايضا اجتماعاً ثالثاً خلال الاسبوع المقبل، لدراسة مسودة برنامج مشترك أعد من قبل لجنتين شكلتا لهذا الغرض"، موضحا أن "الاجتماع سيكون مهم جداً، كونه سيحقق مسار وطريق التفاوض بشكل أدق".

واكد خوشناو ان "هذه المفاوضات لن تتوقف على توزيع المناصب والرئاسات في كردستان فقط، وإنما ستتناول ايضا مواضيع اكثر اهمية، وهي فلسفة الحكم وبرنامجه وآليات الشراكة السياسية في المرحلة المقبلة".

وبين، أن "الحكومة الاتحادية دورها مهم جيد وقد تجسد هذا الدور من خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم ولقائه مع القيادات والاحزاب الفائزة في انتخابات برلمان كردستان، حيث أكد تعاونه للاسراع في تشكيل الحكومة"، موضحا ان "هذا يعد انجازا ومكسبا لعلاقة الحكومة الاتحادية مع الإقليم"، معبرا عن امله باستمرار الدعم بهذا الاتجاه".

وتابع خوشناو، أن "الكرة الآن بيد الحزبين الرئيسيين لتشكيل الحكومة، ولا سيما ان قسما من الاحزاب اختارت طريق المعارضة".

من جهته قال المحلل السياسي محمد زنگنه، لوكالة الانباء العراقية(واع)، إنه "حتى الان لم تبدأ الخطوات العملية لتشكيل الحكومة"، منوها بأن "ما يدور حاليا هو فقط مباحثات ومفاوضات ومطالب من هذا الحزب أو ذاك". ولفت الى ان "الوضع بشكل عام يسير باتجاه التفاهمات، والاقرب لتشكيل الحكومة هما حزبا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خبرتها السياسية والمشتركات التي بينهما"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعرب عن دعمه لتشكيل حكومة الإقليم".