اليوم .. ريال مدريد على موعد مؤجل مع فالنسيا لتصدر الدوري الإسباني

2025-01-03 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

فالنسيا/ متابعة عراق أوبزيرفر يستضيف عهد الساعة 11 مساء بتوقيت بغداد اليوم (الجمعة) ملعب “مستايا”مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في لقاء مؤجل من المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. ويحتل الضيف “ريال مدريد” المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني حالياً برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد. في المقابل، يمر …

