مستشار السوداني يطمئن: آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت

2025-01-03 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد. وقال صالح، للوكالة الرسمية، وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد …

